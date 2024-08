Mietkostenzuschuss in Esslingen, Nürtingen, Kirchheim und Filderstadt: Wie Städte im Kreis Esslingen Gründende unterstützen wollen

1 Wechsel am Hafenmarkt 8-10 in Esslingen: Das Geschäft „Bokks Deux“ zieht aus, „Mo’s Fashion“ von Nadine Kaiser zieht ein. Foto: Ines Rudel

Die Städte Esslingen, Nürtingen, Kirchheim und Filderstadt gewähren Gründungswilligen neuerdings einen Mietkostenzuschuss – offenbar mit Erfolg. Für Nadine Kaiser gab die Finanzspritze den letzten Ausschlag dafür, einen neuen Laden zu eröffnen.











Für Nadine Kaiser erfüllt sich ein Traum. Die Modehändlerin wollte schon lange einen eigenen Laden eröffnen. Dass sie von September an ihre Ware am Esslinger Hafenmarkt anbieten wird, liegt zwar vor allem an den Räumlichkeiten ihres neuen Geschäfts in der mittelalterlichen Innenstadt, die sie sehr schätzt. Den letzten Ausschlag für ihre Entscheidung aber habe der Mietkostenzuschuss gegeben, auf den sich Gründerinnen und Gründer seit Kurzem bei der Stadt bewerben können, sagt sie.