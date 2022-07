In diesem Stadtbezirk ist die Miete am teuersten

Foto: dpa/Paul Zinken

Viele beschweren sich über hohe Mieten. Am teuersten sind sie in der City. Doch vor zehn Jahren war das noch anders.















Die Mieten Stuttgart sind wie in vielen Großstädten hoch. Am höchsten sind sie in den Innenstadtbezirken. Das ergeben Daten der Stadtverwaltung, die 2020 im Rahmen der Mietspiegel- und Wohnungsmarktbefragung erhoben wurden. Die im Mittel niedrigste Miete zahlen Menschen in Mühlhausen. Beispielhaft gerechnet kosten 80 Quadratmeter dort 736 Euro im Monat kalt, in Mitte dagegen 893. Abhängig von der konkreten Lage und Ausstattung ist der Preiskorridor allerdings deutlich breiter. Wie viel Aufschlag für welche Faktoren verlangt werden kann, haben wir hier berichtet.