14 Felix Herp, Timo Hackenberg und Patissier Kevin Paz Jimenez wollen nach den Sternen greifen, Jan Tomasic steht hinter seinem Team (von links). Foto: Hegel Eins

Wenn am 4. April der Guide Michelin für 2023 vorgestellt wird, könnten auch über Stuttgart neue Sterne aufgehen. Aktuell sind sieben Restaurants in der Stadt mit dem begehrten Symbol für Haute Cuisine ausgezeichnet. Das sind die Kandidaten.















Dass das Hegel Eins nach Höherem strebt, ist nicht zu übersehen. Sieben Gänge umfasst das aktuelle Frühlingsmenü, und jeder Teller gleicht einem Kunstwerk. Bis der Stern komme, sei nur eine Frage der Zeit, ist der Betreiber Jan Tomasic schon länger überzeugt. Am Dienstag, 4. April, könnte es so weit sein, wenn der Guide Michelin für 2023 in Karlsruhe vorgestellt wird. Neben dem Hegel Eins gibt es weitere Stuttgarter Kandidaten für einen Aufstieg in den Gourmethimmel. Die Brüder Scherle vom Hotel zur Weinsteige fahren ebenfalls auf Sterne-Kurs. Gero Schweizer ist nach den Lockdowns mit neuer Mannschaft durchgestartet. Oder holt sich Patrick Giboin vom Fässle seinen Stern zurück? Auch im Meister Lampe wird auf hohen Niveau gekocht – wie im Nagare, dessen japanisch-regionale Küche noch gar nicht im Guide verzeichnet ist.