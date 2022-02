1 Michaela-Stefanie Karle ist im Elternhaus mit der Weberei aufgewachsen. Im Jahr 1989 legte sie die Meisterprüfung ab. Foto: Marion Brucker

Michaela-Stefanie Karle aus Aichwald webt in zweiter Generation. Vor gut fünf Jahren beschloss sie, als Webermeisterin keine Auftragsarbeiten mehr zu fertigen, sondern nur noch das, was ihr Freude bereitet.















Aichwald - Michaela-Stefanie Karle ist in doppeltem Sinn zurückgekehrt – in das Haus, in dem sie geboren wurde, und zu den Wurzeln ihrer beruflichen Karriere. Die 62-Jährige sitzt vor einem Webstuhl in einem Nebengebäude ihres Elternhauses in Aichwald und zeigt auf den Eichenboden. „Hier standen die Wollkörbe. Darin habe ich gespielt“, sagt sie. Über ihr war damals das rhythmische Geräusch des Webstuhls zu hören, auf dem ihre Mutter Gobelins webte.