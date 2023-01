1 Michael Stempfle wechselt ins Verteidigungsministerium. Foto: dpa/Reiner Freese

Der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius holt sich einen anderen Sprecher ins Haus: ARD-Journalist Michael Stempfle wird demnach „Leiter Stab Informationsarbeit“.















Link kopiert

Nach dem Wechsel an der Spitze des Verteidigungsministeriums wechselt Minister Boris Pistorius (SPD) auch den Sprecher. Wie das Ministerium am Montag in Berlin mitteilte, wird der bisherige ARD-Journalist Michael Stempfle neuer Ministeriumssprecher und „Leiter Stab Informationsarbeit“. Der bisherige Sprecher Christian Thiels, der wie Stempfle ebenfalls vom SWR kam, wechselt den Angaben zufolge auf eine andere Stelle im Verteidigungsministerium.

Thiels war Sprecher der damaligen Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und zuletzt auch von Christine Lambrecht (SPD), die vergangene Woche von ihrem Amt zurückgetreten war. Stempfle berichtete als ARD-Korrespondent insbesondere über Themen der inneren Sicherheit. Pistorius erklärte, er freue sich, „einen gut vernetzten Medienprofi mit viel Erfahrung“ für die Aufgabe gewonnen zu haben.