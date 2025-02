Michael Maier ist so alt wie die Stadt Ostfildern: Mit der ganzen Stadt Geburtstag feiern

1 Als Inklusionsbeauftragter des TV Nellingen will Michael Maier junge Sportler mit und ohne Behinderung zusammenbringen. Foto: /Ines Rudel

Im Ruiter Krankenhaus wurde er vor 50 Jahren geboren. Seitdem lebt Michael Maier in Nellingen. In der Stadtteil-Gemeinschaft fühlt sich der Inklusionsbeauftragte des Turnvereins wohl.











Sein sportliches Herz schlägt für den TV Nellingen und für den VfB Stuttgart. Michael Maier wurde vor 50 Jahren im Krankenhaus Ruit geboren. Damit ist der sportliche Familienvater so alt wie die Reformstadt Ostfildern, die in diesem Jahr Jubiläum feiert. „Dass die ganze Stadt dieses Jahr feiert, hatte ich gar nicht auf dem Schirm“, sagt Maier und lacht. Er lebt und arbeitet in Nellingen, hat sein Büro als Berater in der Hindenburgstraße.