Michael Leiters greift durch: Porsche sucht den Wiedeking 2.0: Warum der neue Chef wieder auf Härte setzt
1
Michael Leiters (li.) war einst Assistent des Porsche-Chefs Wendelin Wiedeking (re.) Foto: d

Neuer Chef, neuer Ton: Michael Leiters setzt bei Porsche auf harte Ansagen. Warum Aufsichtsratschef Wolfgang Porsche einen radikalen Kurswechsel wagt – und was auf dem Spiel steht.

Wechseln Manager an die Spitze eines neuen Unternehmens, gestalten sie den Übergang sehr unterschiedlich. Die einen gehen behutsam mit dem Erbe des Vorgängers um, betonen Kontinuität und versuchen, Ängste vor radikalen Veränderungen zu nehmen. Andere setzen bewusst auf Brüche, wollen die Organisation aufrütteln – notfalls auch, indem sie Verunsicherung und Angst erzeugen.

