Michael Kretschmer in Denkendorf: Polit-Talk mit Wohnzimmer-Flair: Maultaschen, aber kein Sozialismus
„Bühne frei“ hieß es für CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel und den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (links). Foto: Roberto Bulgrin

Sächsisch-schwäbisches Duett: CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel und der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer trafen sich zum Polit-Talk in Denkendorf.

Keine Prohibition in Denkendorf! Beim CDU-Parteitag in Stuttgart hatte es zur Gewährleistung eines geordneten Ablaufs ein Alkoholverbot gegeben. Doch in Denkendorf wurde beim Auftritt von CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel und dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer im Vorfeld der Landtagswahl Bier ausgeschenkt. In Plastikbechern. Denn Gläser hätten laut Veranstalter als Wurfgeschosse verwendet werden können. Die Sicherheitsvorkehrungen in der Festhalle waren streng.

