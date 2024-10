Michael Karr ist tot: Langjähriger RTL-Moderator mit 71 Jahren gestorben

1 Michael Karr ist tot. Foto: dpa/RTL

Er war ein prägendes Gesicht der RTL-Nachrichten. Nun ist Michael Karr mit 71 Jahren gestorben.











Der langjährige RTL-Moderator Michael Karr ist im Alter von 71 Jahren gestorben. Das berichtete der Sender unter Berufung auf Karrs Lebensgefährtin.

„Michael Karr hat rund 20 Jahre lang die RTL-Nachrichten als Redakteur und Moderator vor und hinter der Kamera geprägt“, würdigte ihn Gerhard Kohlenbach, Chefredakteur Nachrichten und Politik RTL News. „Er war für viele von uns nicht nur ein sehr geschätzter Journalist und Kollege, sondern auch ein guter Freund. Unsere Gedanken sind bei seinen Hinterbliebenen.“

Der in Saarbrücken geborene Journalist begann 1984 bei RTL Plus in Luxemburg und war vor allem in den 90er- und Nullerjahren durch die Nachrichtenformate „RTL Aktuell“ und „RTL Nachtjournal“ bekannt. Dabei vertrat er regelmäßig die bekannten RTL-Moderatoren Hans Meiser (1946-2023) und Peter Kloeppel (66).