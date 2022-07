1 Yorman Polas Bartolo freut sich über Bronze in der Champions League im Mai in Bilbao. Foto: Pressefoto Baumann/Gunnar Rübenach

Die MHP Riesen Ludwigsburg kennen zwei Gegner für die im Oktober beginnende Champions League im Basketball: Jerusalem, Darüssafaka – und einen Qualifikanten.















Link kopiert

Der neue Kader der MHP Riesen Ludwigsburg nimmt zwar erst so langsam Gestalt an, dafür stehen die Gegner des Basketball-Bundesligisten für die Champions Legaue nächste Saison seit Donnerstag fest. Die Ludwigsburger, die es in diesem Jahr bis ins Final Four in Bilbao geschafft haben, treffen unter ihrem neuen Trainer Josh King dabei auf Hapoel Jerusalem (Israel), Darüssafaka Spor aus Istanbul in der Türkei sowie einen Qualifikanten.

Lesen Sie auch Basketball Warum die MHP Riesen Ludwigsburg vor einer schweren Saison stehen Der mögliche Abgang des Erfolgstrainer John Patrick wäre ein herber Rückschlag.

Im Vergleich zum Vorjahr ändert sich der Spielmodus nicht. Die Hauptrunde beginnt am 4. Oktober. Aus den acht Vierergruppen der Hauptrunde qualifizieren sich die jeweiligen Gruppensieger sofort für die Runde der letzten 16 Teams. Die Zweit- und Drittplatzierten der Hauptrunde spielen im Modus Best-of-Three eine Zwischenrunde aus, bei der die siegreichen Mannschaften sich für das Top 16 qualifizieren. Hier wird anschließend in vier Vierergruppen weitergespielt, bei denen sich die beiden Gruppenbesten für das Viertelfinale qualifizieren. Die vier Mannschaften, die die im Best-of-Three-Format ausgetragenen Viertelfinale siegreich hervorgehen, ziehen ins Final Four ein.