Football-Finale bringt VfB sechsstelliges Plus ein

Jochen Klingovsky 22.09.2025 - 11:30 Uhr , aktualisiert am 22.09.2025 - 12:11 Uhr

Das hat der VfB am Football-Finale verdient

1 Bekanntgabe der Zuschauerzahl während des Football-Finales in der MHP-Arena. Foto: Imago/Rudel

Der VfB Stuttgart hat für die Vermietung der MHP-Arena an die European League of Football besondere Konditionen vereinbart. Mittlerweile ist die Rechnung beglichen.











Die elf Clubs, die der European League of Football den Rücken gekehrt haben und ihre eigene Liga gründen wollen, werden nicht müde, das Geschäftsgebaren der ELF-Führung anzuprangern. Weshalb sich auch eine Frage stellt, die den VfB Stuttgart betrifft: Sind rund um das große Football-Finale am 7. September in der MHP-Arena eigentlich alle Rechnungen beglichen?