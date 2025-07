MHP-Arena in Stuttgart: Nach Ed Sheeran und Teddy zahlen Veranstalter dem VfB neuen Rasen

1 Der Fußballrasen hat bereits beim Konzert von Ed Sheeran einiges abbekommen – und soll erneuert werden.Foto: Ferdinando Iannone Foto:

Die MHP-Arena ist nicht nur für den Fußball ideal. Auch als Open-Air-Bühne für Großveranstaltungen eignet sie sich bestens. Jeweils 60 000 Fans haben am vergangenen Wochenende zwei hoch emotionale Konzerte von Ed Sheeran erlebt mit rekordverdächtigem Jubel – samt spektakulärer Pyrotechnik, von der VfB-Ultras nur träumen können. Obendrein sorgte die 360-Grad-Bühne mit immersiver Leuchtkulisse für bisher in dieser Dimension nicht gekannte Wow-Momente.

Teddy füllt gar dreimal die MHP-Arena

Rund um die sich drehende Bühne haben die Fans gestanden – auf dem überdeckten Fußballrasen, der diese Belastung allerdings offenbar nicht ausgehalten hat. Auch bei den Gastspielen des Komikers Teddy (so lautet auch der Spitzname von Ed Sheeran) vom 11. und 13. Juli in der MHP-Arena wird das Publikum zum großen Teil im Innenraum jubeln. Erneut wird dann der Rasen mit Alu-Matten geschützt, was ihm am Ende aber nicht helfen dürfte.

„Der Rasen wird nach den Open-Airs ausgetauscht“, sagt der VfB-Chef Alexander Wehrle unserer Redaktion. Die Kosten dafür müssten die Veranstalter bezahlen. Bis zum 9. August muss alles fertig sein: Denn dann ist Generalprobe des VfB gegen den FC Bologna. Am 16. August folgt der Supercup gegen den FC Bayern München.

Die Kosten für einen neuen Naturrasen dürften bei knapp 200 000 Euro liegen – so viel wurde zuletzt beim Austausch bezahlt. Über das Finanzielle will Arnulf Woock, der Sprecher der Ed-Sheeran-Veranstalter, nicht reden. „Die Höhe der Ausgaben kommentieren wir nicht. Das sind intern vertraglich vereinbarte Kosten“, sagt er. Dass ein neuer Rasen benötigt wird, lasse sich, angesichts der sommerlichen Temperaturen und der Alu-Panels, gar nicht umgehen. Der Austausch sei „von Anfang an miteingeplant“ gewesen und daher „keine Überraschung“, so Woock.

Während Stuttgarter Veranstalter für die örtliche Durchführung bei Ed Sheeran verantwortlich waren, werden die Auftritte von Teddy Teclebrhan allein von der S-Promotion Event GmbH mit Sitz in Schaafheim im Landkreis Darmstadt organisiert. Die Kosten für den neuen Rasen müssen sich also beide Veranstalter teilen.

„Da wir dreimal im Stadion sind, Ed Sheeeran zweimal war, teilen wir die Kosten für den Rasen im Verhältnis 60 zu 40 Prozent auf“, sagt ein Sprecher von S-Promotion, „wir zahlen also das Meiste.“

Der in Eritrea geborene Komiker Teddy, der am Rand der Schwäbischen Alb aufgewachsen ist, wird zum Rekordhalter in diesem Jahr beim Stadionfüllen: Die Nachfrage war so groß, dass es gleich drei Termine mit ihm in der MHP-Arena gibt. Für Sonntag, 13. Juli, gibt es noch Karten – das ist der Tag, an dem Lionel Ritchie bei den Jazz Open auf dem Schlossplatz spielt.