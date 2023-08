Der neue Name prangt bereits am Stadion

1 Die bisherige Mercedes-Benz-Arena heißt nun MHP-Arena Stuttgart. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Die Baustelle besteht noch, wenn am kommenden Samstag (15.30 Uhr) der VfB Stuttgart in die neue Saison der Fußball-Bundesliga startet. Neuerungen gibt es dennoch einige. Die deutlichste ist von weitem schon zu sehen.















Am kommenden Samstag (15.30 Uhr) beginnt beim VfB Stuttgart eine neue Zeitrechnung. Wie jedes Jahr, weil eine neue Saison der Fußball-Bundesliga beginnt. Und doch ist es diesmal etwas Besonderes.

Erstmals spielt der VfB nun nämlich nicht im Neckarstadion, nicht im Gottlieb-Daimler-Stadion, nicht in der Mercedes-Benz-Arena – sondern in der MHP-Arena. Das Tochterunternehmen der Firma Porsche ist ab sofort und für die kommenden zehn Jahre Namensgeber des Stadions in Bad Cannstatt. Rund 40 Millionen Euro zahlt das Beratungsunternehmen mit Sitz in Ludwigsburg in diesem Zeitraum. Die Mercedes-Benz Group verzichtet auf die weitere Nutzung der Namensrechte.

Nach und nach wird derzeit die Umgestaltung im Umfeld der Arena vorgenommen. Und auch ein weithin sichtbares Firmenlogo von MHP ist an der Dachkonstruktion schon montiert worden. Im Innern des Stadions werden im Gegensatz zur vergangenen Saison mehr Zuschauer Platz finden. Abgeschlossen sind die Bauarbeiten an der Haupttribüne aber erst im Januar des kommenden Jahres.