Stuttgart-Bad Cannstatt: Spezialkräfte bereiten sich auf EM 2024 vor

1 Ein Beamter einer BFE mit einer besonders für Übungen rot lackierten Maschinenpistole MP 7 in Cannstatt. Foto: STZN/Feyder

Am Dienstagmorgen startet die Polizei eine große Übung in Bad Cannstatt. Sie dient der Vorbereitung für die EM 2024, bei der auch Stuttgart Austragungsort ist.











Link kopiert

Zur Vorbereitung der Fußball-Europameisterschaft 2024 haben am Dienstagmorgen Spezialkräfte der Landespolizei im Raum Bad Cannstatt in Stuttgart mit Übungen begonnen. Ein Sprecher des für diese Einheiten zuständigen Polizeipräsidiums Einsatz in Göppingen bestätigte unserer Zeitung, dass die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten (BFE) und das Spezialeinsatzkommando (SEK) „taktische Vorgehensweisen“ üben wollen, um sich „ im Bereich der Örtlichkeiten der Stuttgarter Spiele auf die EM vorzubereiten.“

200 Polizisten beteiligt

Ziel sei es, für die meist jungen Polizeibeamtinnen und -beamten Bilder zu stellen, „die ihnen helfen, einen kühlen Kopf zu bewahren und angemessen einzuschreiten, wenn es notwendig sein sollte.“ Insgesamt sind etwa 200 Polizisten und zahlreiche Einsatzfahrzeuge an der Übung beteiligt.