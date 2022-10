So wird der Día de los Muertos in New York gefeiert

21 Der Tag der Toten ist einer der wichtigsten mexikanischen Feiertage. Foto: AFP/STEPHANIE KEITH

Es wirkt wie ein mexikanisches Pendant zu Halloween, ist aber etwas ganz anderes: der Día de los Muertos. Wir zeigen die schönsten Bilder des Festes aus New York.















Während man hierzulande Halloween feiert, wird in anderen Teilen der Welt der Día de los Muertos zelebriert. Anders als man vielleicht vermutet, sind das allerdings zwei verschiedene Feste.

Seine Wurzeln hat der Día de los Muertos (oder nur Día de Muertos) im jahrhundertealten aztekischen Brauchtum. Der Tod wurde dabei nicht als das Ende des Lebens, sondern lediglich als ein neuer Abschnitt angesehen, die Toten galten weiterhin als Teil der Gesellschaft. Beim Gedenken der Toten am Día de los Muertos geht es also vielmehr um Freude und bunte Farben, als Trauer oder Grusel. Später versuchten spanische Missionare, das Fest abzuschaffen, scheiterten aber. Was blieb war eine Mischung des alten Brauchs mit christlichem Glauben sowie die Verschiebung der Feierlichkeiten hin zu den christlichen Feiertagen um Allerheiligen und Allerseelen. So gesehen haben der Día de Muertos und Halloween also keine gemeinsamen Wurzeln.

Gefeiert wird der Día de Muertos dabei nicht nur einen Tag lang. Er beginnt am 31. Oktober (Vorabend von Allerheiligen) und dauert bis zum 2. November (Allerseelen) an.

Wie genau das Fest dann aussieht, haben wir in Bildern für Sie zusammengestellt.