Metzingen: Brand in Kinderzimmer – ein Verletzter und 500.000 Euro Schaden

Das Haus wurde bei dem Brand stark beschädigt.

In einem Kinderzimmer in Metzingen bricht ein Feuer aus- Die Familie kann die Wohnung noch rechtzeitig verlassen. Ein anderer Bewohner verletzt sich auf dem Weg nach draußen.











In einem Kinderzimmer im Kreis Reutlingen ist ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei dauerten die Löscharbeiten in dem Mehrfamilienhaus in Metzingen mehrere Stunden, der Schaden wird auf 500.000 Euro geschätzt. Den Angaben zufolge konnten die 36-jährige Bewohnerin und ihre Kinder im Alter von einem und drei Jahren die Erdgeschosswohnung selbst verlassen.

Ein 55-Jähriger, der in einer Obergeschosswohnung lebt, habe sich leicht verletzt, als er eine Fensterscheibe einschlug, um nach draußen zu gelangen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Auch die 36-jährige Mutter und eine weitere Bewohnerin seien vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Warum es in dem Kinderzimmer brannte, war zunächst unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.