Luxusimmobilie in Esslingen Villa sucht Liebhaber mit 9 Millionen Euro

Gärtnerhaus, Pool und ganz viel Platz: In Esslingen wird eine ehemalige Fabrikantenvilla verkauft. Objekte in dieser Preislage sind selten auf dem Markt, und: Wer hat wirklich so viel Geld übrig? Die Liste der Interessenten ist illuster.