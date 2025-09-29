Metalcore-Konzert in Stuttgart: Australisches Inferno in der Schleyerhalle: So war’s bei Parkway Drive

Australisches Inferno in der Schleyerhalle: So war’s bei Parkway Drive

Was für eine Energie! Als Jeff Ling und Luke Kilpatrick die Melodie von „Prey“ anstimmen, rastet die Schleyer-Halle in Stuttgart fast komplett aus. Die Zuschauer grölen in voller Lautstärke mit, es bilden sich die ersten Moshpits – dabei läuft gerade einmal der zweite Song. Es war ein kleiner Vorgeschmack auf das, was in den nächsten zwei Stunden noch folgen sollte.