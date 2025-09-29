Metalcore-Konzert in Stuttgart: Australisches Inferno in der Schleyerhalle: So war’s bei Parkway Drive
6
An Pyrotechnik hat die australische Band Parkway Drive rund um Sänger Winston McCall nicht gespart. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Mehr Pyrotechnik als Rammstein: Die australische Metalcore-Band Parkway Drive liefert in der Schleyerhalle eine aufsehenerregende Show ab: Bilder, Setlist und Kritik vom Konzert.

Was für eine Energie! Als Jeff Ling und Luke Kilpatrick die Melodie von „Prey“ anstimmen, rastet die Schleyer-Halle in Stuttgart fast komplett aus. Die Zuschauer grölen in voller Lautstärke mit, es bilden sich die ersten Moshpits – dabei läuft gerade einmal der zweite Song. Es war ein kleiner Vorgeschmack auf das, was in den nächsten zwei Stunden noch folgen sollte.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.