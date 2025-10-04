Metal-Show in der Schleyerhalle: Was man beim Konzert von Disturbed in Stuttgart lernen kann

Was man beim Konzert von Disturbed in Stuttgart lernen kann

Metal-Fest: Disturbed haben am Freitag in der Schleyerhalle das 25. Jubiläum ihres Debütalbums „The Sickness" gefeiert: Bilder und Kritik vom Auftritt in Stuttgart.











Wie viele von ihnen Megadeth erlebt haben, die Band des Ex-Metallica-Gitarristen Dave Mustaine, die an diesem Abend in der Schleyerhalle als Vorband auftrat, ist fraglich. Cannstatt feiert Volksfest, die Meile zwischen Wasen und Halle ist ein Chaos. Als Disturbed auf der Bühne erscheinen, um 20.40 Uhr am Freitag, stehen 11.000 Fans vor ihnen. Manche wurden gewiss noch nicht geboren, als David Draiman und seine Begleiter das Album veröffentlichten, dessen 25. Jubiläum sie auf ihrer aktuellen Tour feiern.