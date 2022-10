Was steckt hinter der Subkultur Black Metal?

Metal-Konzert in Nürtingen

1 Christian Mandl sieht im Kostüm seiner Bühnenfigur Horus gruselig aus. Abseits der Bühne ist er ein freundlicher und entspannter Gesprächspartner. Foto: Maahes Foto:

Laut und brutal: so lässt sich die Musikrichtung Black Metal leicht umschreiben. Gilt das auch für Musiker und Fans der Subkultur? Wir sprachen mit der Band Maahes bei ihrem Konzert in Nürtingen.















Schrille Schreie schallen am Freitagabend durch den dichten Nebel des Konzertsaals. Eine schwarz gekleidete Mumie malträtiert zum donnernden Schlagzeug des ägyptischen Totengottes Anubis ihren Bass. Es ist Horus, der oberste Gott des alten Ägyptens. Die Theatralik des Auftritts erinnert an einen Horrorfilm. Was hat es mit dieser Musik auf sich?