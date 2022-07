Rammstein Halbjahrescharts: Rammsteins Album „Zeit“ ganz vorne

Die bislang erfolgreichsten Musikalben 2022 in Deutschland stammen von Rammstein, den Toten Hosen und den Red Hot Chili Peppers. In den Single-Halbjahrescharts landet die britische Indie-Rock-Band Glass Animals an der Spitze.