Met Gala 2025: Tops und Flops auf dem roten Teppich

28 Gäste der diesjährigen Met Gala 2025: Rihanna (o.l.), Kim Kardashian (re.) und Madonna (u.li.). Foto: ANDREA RENAULT/AFP

Die Met Gala 2025 bietet viel Gesprächsstoff: Warum Madonna für Diskussionen sorgen dürfte, wer im Partnerlook erschien und wessen Outfit viel Kraft gekostet haben dürfte, lesen Sie hier.











Link kopiert

Endlich war es wieder so weit: Der erste Montag im Mai! Dieser Tag bedeutet nämlich, dass Hollywood-Größen, Models und Stars der Einladung der einflussreichen Vogue-Chefin Anna Wintour in Scharen folgten und zur gigantischen Party im New Yorker Metropolitan Museum of Art, der legendären Met Gala, erscheinen.

Zu den Gästen der oftmals als „Party des Jahres“ bezeichneten Veranstaltung zählten Celebrities wie Nicole Kidman, Madonna, Donatella Versace und Adrien Brody. Bereits Stunden vor Beginn versammelten sich Schaulustige vor dem Gebäude auf der Fifth Avenue.

Das diesjährige Motto der traditionellen Spendenveranstaltung für das Kostüm-Institut des Museums lautete „Superfine: Tailoring Black Style“. Besonders elegant wirkten in diesem Jahr Nicole Kidmann in einem schlichten, schulterfreien schwarzen Kleid und passenden Handschuhen. Ebenso wie die indische Schauspielerin Priyanka Chopra, die in einem weißen gepunkteten Kleid erschien, zu dem sie ein passendes Jackett trug. Der große Hut verlieh ihrem Outfit eine enorme Dramatik.

Gäbe es einen Preis für das voluminöseste und auch schwerste Kostüm, hätte ihn wohl die Sängerin Diana Ross gewonnen: Die Musiklegende erschien in einem ausladenden weißen Mantel, den sie wie eine Schleppe hinter sich zog und einem passenden Hut mit Federverzierungen.

Wie die anderen Stars das Kostüm-Motto 2025 umgesetzt haben und wer sich kreativ verzettelt hat, zeigen wir in unserer Auswahl der diesjährigen Tops und Flops.