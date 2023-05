37 Der Name ist Programm: Doja Cat kam als Choupette, Lagerfelds legendär verwöhnte Katze. Foto: dpa/Evan Agostini

Wer hier eine Einladung bekommt, zählt was in der Welt der Stars: Die Met-Gala ist das gesellschaftliche Event in New York schlechthin. Am Montagabend wurde im Metropolitan Museum der deutsche Star-Designer Karl Lagerfeld (1933 – 2019) posthum geehrt. Der Dresscode war klar: Die Star sollten in von Lagerfeld entworfenen oder von ihm inspirierten Outfits kommen. Die Rapperin Doja Cat ging noch einen Schritt weiter – und kam als Choupette, Lagerfelds berühmte Katze: Komplett in einem silber-glitzernden Katzen-Outfit mit Katzenschnauze. Noch einen drauf setzte Jared Leto: Der Schauspieler und Sänger kam gleich in einem Ganzkörper-Choupette-Kostüm.

Auf den Stufen des berühmten Museums am Central Park in Manhattan gab es für Promi-Interessierte jede Menge zu sehen: Die Gastgeberin der Benefiz-Gala, Vogue-Chefin Anna Wintour, kam mit ihrem neuen Partner, dem britischen Schauspieler Bill Nighy – das erste Mal, dass sich das Paar offiziell zusammen zeigte.

Serena Williams und Karlie Kloss zeigen Babybauch

Gleich zwei Schwangerschaftsüberraschungen gab es auch: Model Karlie Kloss zeigte sich schwanger mit Ehemann Joshua Kushner und bestätigte, dass das Paar sein zweites Kind erwartet. Und auch Ex-Tennis-Profi Serena Williams posierte mit Ehemann Alexis Ohanian - und Babybauch. „Wir sind zu dritt hier, unser Neuzugang“.

Nicole Kidman trug ein rosafarbenes Kleid, das Lagerfeld einst für die Schauspielerin entworfen hatte.

Fünf Stunden dauerte es, bis alle Gäste angekommen waren – die Letzten waren die hochschwangere Sängerin Rihanna und ihr Partner, der Rapper A$AP Rocky.

Mit dem Spektakel wurde die Ausstellung „Karl Lagerfeld: A Line of Beauty“ über das Werk des Designers im Metropolitan Museum eröffnet. Die starbesetzte Veranstaltung findet traditionell am ersten Montag im Mai statt. Der oft als „Party des Jahres“ bezeichnete „Met Ball“ ist eine alljährliche Spendenveranstaltung für das Kostüm-Institut des Metropolitan Museums. Die auf mehrere Millionen Dollar geschätzten Einnahmen des „Costume Institute Benefit“ bilden das Jahresbudget des Instituts, das inzwischen nach Wintour benannt ist.

