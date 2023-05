23 Drei denkwürdige Looks der diesjährigen Met-Gala: Jennifer Lopez, Anne Hathaway und Doja Cat (von links). Foto: AFP/JAMIE MCCARTHY/ANGELA WEISS/MIKE COPPOLA

In diese Looks ging jede Menge Vorbereitung: Die Met-Gala ehrt einen ganz Großen der Mode – Karl Lagerfeld. Und die Stars geben alles, um auf den Stufen des Metropolitan Museum hervorzustechen.















Für dieses Event geht man nicht eben zum Kleiderschrank und zieht das Erstbeste hervor – in die Outfits für die exklusive Met-Gala in New York fließt jede Menge Planung. Schließlich soll der Look spektakulär sein und möglichst der, über den man am nächsten Tag am meisten spricht. Nicht leicht, in diesem Klassentreffen der internationalen A-Prominenz hervorzustechen.

Thema in diesem Jahr: Karl Lagerfeld. Die Looks sollten von dem 2019 verstorbenen deutschen Couturier, der lange Jahre für das Pariser Modehaus Chanel verantwortlich zeichnete, stammen oder von ihm inspiriert sein. Das nahmen die meisten prominenten Damen wörtlich und stürzten sich mit Verve auf die Herausforderung.

Anne Hathaway zum Beispiel: Die Schauspielerin trug ein weißes Kleid aus dem typischen Chaneljäckchen-Bouclé, das mit Perlen besetzten Sicherheitsnadeln zusammengehalten war.

Jennifer Lopez kombinierte in ihrem freizügig drapierten Abendkleid mit Endlos-Schleife am Rücken die typischen Chanel-Farben Schwarz und Puderrosa. Die Sängerin Dua Lipa trug das legendäre Lagerfeld-Brautkleid, in dem keine Geringere als Claudia Schiffer einst die Chanel-Schau beendete. Und Nicole Kidman kam in einem roséfarbenen Kleid, das der Maître einst höchstpersönlich für ihren Auftritt in der Werbung für das Parfum No. 5 entworfen hatte.

Die Sängerin Doja Cat indes ließ sich von Lagerfelds legendär verwöhnter Katze Choupette inspirieren und kam als eben diese – komplett in einem silbrig-glitzernden Katzen-Outfit und von Maskenbildnern angepasster Schnauze. Weiter ging nur Jared Leto: Der Sänger und Schauspieler steckte gleich in einem kompletten Choupette-Fellkostüm.

