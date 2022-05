Met-Gala 2022 in New York

24 Schauspielerin Blake Lively und ihr Mann Ryan Reynolds waren Teil des diesjährigen Moderatoren-Teams. Lively wird bereits als Queen der Met Gala bezeichnet. Foto: AFP/ANGELA WEISS

In der Nacht von Montag auf Dienstag war es soweit: Das Fashion-Highlight des Jahres, die Met-Gala in New York, konnte wieder regulär stattfinden. In unserer Bildergalerie sehen Sie die Tops und Flops des Abends.















Der erste Montag im Mai ist bei Fashion-Fans wahrscheinlich fett im Kalender markiert. An diesem Tag findet nämlich jährlich die Met-Gala im New Yorker Metropolitan Museum of Art statt. Zumindest, wenn nicht gerade Corona einen Strich durch die Rechnung macht wie in den vergangenen zwei Jahren.

2021 konnte die Benefizveranstaltung immerhin im September nachgeholt werden. Es war der erste Part der zweiteiligen Ausstellungsreihe „In America: A Lexicon of Fashion“. Darauf folgte nun in der Nacht von Montag auf Dienstag „An Anthology of Fashion“.

Motto des Spektakels war das New Yorker „Gilded Age“, also das goldene Zeitalter als Erinnerung an eine wirtschaftliche Blütezeit der USA Ende des 19. Jahrhunderts. In unserer Bildergalerie sehen Sie, wie die Stars und Sternchen das Motto umgesetzt haben – und wer dabei eher einen Top oder Flop landete.