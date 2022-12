1 Salt Bae (Mitte) versucht bei der WM-Feier vergeblich, die Aufmerksamkeit von Lionel Messi zu gewinnen. Foto: dpa/Robert Michael

Mit seiner Salzgeste ist der Promi-Metzger Salt Bae bekannt geworden. Bei der WM-Siegesfeier mischte er sich unter die Fußballstars – und irritierte Fans mit seinem Auftritt.















Link kopiert

Zahlreiche Fotografen hatten sich nach der Siegerehrung beim WM-Finale um Lionel Messi und seine Mitspieler geschart. Die Fußballstars umarmten sich auf dem Spielfeld, hielten den Pokal in die Höhe und posierten für Erinnerungsfotos. Die Kinder der Fußballprofis waren mit dabei, die Ehefrauen – und auch Promi-Metzger Salt Bae, der mit einem verstörenden Auftritt die Fans irritierte.

Penetrant quetschte sich Salt Bae, der mit bürgerlichem Namen Nusret Gökce heißt, immer wieder zwischen die argentinischen Spieler, um selbst den Pokal in die Höhe zu halten und zu küssen. Seither fragen sich viele Nutzerinnen und Nutzer im Netz, was der Mann mit der Sonnenbrille und dem Zopf bei der Siegesfeier auf dem Spielfeld verloren hatte.

Das Ziel des Edel-Metzgers war jedoch offensichtlich: Der türkische Gastronom wollte sich im Glanz der Weltmeister sonnen. Auf seinem TikTok-Kanal postete er einen kurzen Clip, der ihn neben Nationalspieler Angel Di Maria zeigt. Beide lächelten für die Kameras zwischen den Torpfosten. Mit einem „Wow“ kommentierte Salt Bae die Szene, bevor er mit seiner Hand auf den Pokal klatschte und aus dem Bild lief.

Doch Lionel Messi, der eigentliche Star des Abends, zeigte dem Koch nur die kalte Schulter. In einem Clip ist der Show-Koch zu sehen, wie er in einem Pulk von Fans und Fotografen hinter Messi hertrottet. Salt Bae fasst dem Weltmeister an die Schulter und versucht immer wieder, die Aufmerksamkeit des Fußballers zu gewinnen.

Messi gibt ihm zwar kurz die Hand, schaut Salt Bae aber nur fragend an und wendet sich sofort wieder ab. Als Salt Bae erneut die Schulter von Messi berührt, ignoriert ihn der Fußballprofi einfach.

Der Show-Koch hat sich vor allem durch seine spezielle Würzgeste beim Salzen einen Namen gemacht. Mit angewinkeltem Arm zerreibt er die Salzkörner zwischen seinen Fingern und lässt sie über seinen Ellenbogen auf das Fleisch rutschen.

Im Jahr 2017 löste der Metzger mit seiner Fleisch-Show einen großen Netzhype aus. Seither haben zahlreiche Promis in seinen knapp 20 „Dream“-Restaurants überall auf der Welt gegessen, darunter Stars wie US-Sängerin Rihanna.

Auch der ehemalige FC-Bayern-Profi Franck Ribery kam mit seinem Besuch in der Dubai-Filiale in die Schlagzeilen, als er sich ein goldenes Steak salzen ließ.