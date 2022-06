Waffengewalt in den USA Schütze eröffnet Feuer in Krankenhaus - möglicherweise Tote

Ein Mann hat in der Stadt Tulsa im US-Bundesstaat Oklahoma am Mittwoch nach Angaben der Polizei das Feuer in einem Krankenhaus eröffnet. Es gebe mehrere Verletzte und möglicherweise mehrere Tote, teilte die Polizei auf Twitter und Facebook mit.