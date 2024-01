Messerstecherei in Stuttgart: Blutiger Streit im Wohnheim

1 Die Polizei wird wegen eines Messerangriffes in ein Wohnheim gerufen. Foto: dpa/Carsten Rehder (Symbolbild)

Ein Mann greift seinen Kontrahenten mit einem Messer an. Das Personal des Wohnheimes kann eingreifen, bevor die Polizei da ist.











Bei einem Streit hat einen 34-jähriger Mann am Mittwochabend in Bad Cannstatt einen 42 Jahre alten Mitbewohner schwer verletzt. Die beiden waren in einem Wohnheim an der Schmidener Straße aneinandergeraten. Der 34-Jährige soll schließlich ein Messer genommen und damit auf den Kontrahenten eingestochen haben. Dieser wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Mitarbeitender des Wohnheims konnte den Angreifer festhalten, bis die Polizei da war. Die Einsatzkräfte nahmen den 34-jährigen Mann fest, während sich Rettungskräfte um den Verletzten kümmerten. Der mutmaßliche Angreifer wurde aufgrund seines Gesundheitszustandes in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht, wie es ein Haftrichter angeordnet hatte.