„Was kuckst du?“ - Lange Haft für drei syrische Messerstecher

1 Der Tatort an der Königstraße im vergangenen Juli. Foto: red

Nach einer Messerstecherei in Stuttgart werden drei Männer verurteilt. Der Fall sorgte auch für Aufsehen, weil die drei zu einer Familie mit einer langen Liste von Vorstrafen gehören.











Ein Blick: Das ist nach Einschätzung der 3. Strafkammer des Stuttgarter Landgerichts der Auslöser einer gefährlichen Schlägerei und Messerstecherei Ende Juli 2024 am Ende der Königstraße, nahe dem Rotebühlplatz, in Stuttgart gewesen. Drei Personen wurden verletzt, ein Mann sogar lebensgefährlich. Es war mindestens ein Messer im Spiel und auf der Anklagebank saß so etwas wie eine in Justizkreisen berühmt-berüchtigte Familie aus Stuttgart. Sie hat 13 Kinder, von denen inzwischen elf polizeibekannt sein sollen, und ist aus Syrien vor dem Bürgerkrieg dort nach Deutschland geflüchtet. Die Opfer des Angriffes sind ebenfalls Syrer, leben aber nicht in Deutschland.