Messerspezialist in Deizisau: Dick baut am Hauptsitz

Der Messerspezialist Dick investiert 12 Millionen Euro in einen Anbau und technische Neuerungen an seinem Hauptsitz in Deizisau (Kreis Esslingen). Mit den Plänen sollen laut Dick die Leistungsfähigkeit erweitert und Arbeitsplätze gesichert werden.











Die Firma Friedr. Dick baut in Deizisau. Das berichtet das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Demnach investiert der Messer- und Werkzeughersteller 12 Millionen Euro in einen Logistikneubau und weitere Modernisierungen. Mit den Plänen sollen laut Dick die Leistungsfähigkeit erweitert und Arbeitsplätze gesichert werden. „Mit dem Spatenstich beginnen zunächst die Bauarbeiten für den Logistikneubau, bevor daraufhin der Maschinenpark in der Fertigung modernisiert und erweitert wird“, erklärt Geschäftsführer Steffen Uebele. In der Logistik und der Fertigung stünden neben einer Kapazitätserweiterung vor allem die Digitalisierung und die Weiterentwicklung des Automatisierungsgrades im Fokus der Investitionen, so Uebele weiter. Dick investiere als Familienunternehmen in herausfordernden Zeiten in den Standort Deutschland. „Durch die Investitionen und Modernisierungen an unserem Standort können wir unsere Leistungsfähigkeit und unseren Service weiter steigern und setzen ein klares Zeichen für unsere Region sowie den Ausbau und die Sicherung der Arbeitsplätze hier am Stammsitz.“ Das Unternehmen, das nach wie vor in Familienbesitz ist, war 1778 von Johann Friedrich Dick gegründet worden als Feilenhauerwerkstatt. 1997 zog der Betrieb vom Esslinger Dick-Areal, heute ein Einkaufs- und Freizeitcenter, nach Deizisau. Dick hat eigenen Angaben zufolge mehr als 240 Mitarbeiter weltweit. Neben Messern werden Schleifmaschinen und Spezialwerkzeuge hergestellt.