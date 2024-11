Messerschärfer gastiert in Plochingen

1 Romeo Weiß beherrscht eine alte Handwerkskunst. Foto: /Karin Ait Atmane

Romeo Weiß führt die lange Tradition seiner Familie fort: schärfen statt wegwerfen lautet sein Motto bei guten Messern und Werkzeugen aller Art. Jetzt hat er in Plochingen seine Kunst gezeigt.











Ob Wellenschliff, Hohlschliff oder Glattschliff, ob Brotmesser, Nagelschere oder elektrische Heckenschere: Romeo Weiß macht sie alle scharf. Der Messer- und Scherenschleifer ist mit seinem fahrenden Unternehmen dieser Tage in Plochingen anzutreffen. Was treibt ihn an?