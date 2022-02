1 Die beiden Messerattacken in Unterensingen hatten im Mai vergangenen Jahres Entsetzen ausgelöst. Foto: SDMG//Woelfl

Im Mai 2021 wurden zwei Menschen in Unterensingen durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt. Wegen der Taten muss sich ein 32-Jähriger vor Gericht verantworten. In dem Prozess wurden nun die Plädoyers gehalten.















Unterensingen - Stimmen sollen ihn angestiftet haben. Dämonen, so hatte der Angeklagte behauptet, hätten ihm befohlen, am 21. Mai vergangenen Jahres in Unterensingen den Vater seiner Lebensgefährtin und einen Passanten lebensbedrohlich mit Messerstichen zu verletzen. Für diese Taten muss er sich seit Anfang Dezember vor dem Landgericht Stuttgart verantworten. Am Donnerstag wurden die Plädoyers gehalten.