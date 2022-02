1 Einen großen Polizeieinsatz hatten die Messerattacken in Unterensingen im Mai vergangenen Jahres ausgelöst. Foto: SDMG/Woelfl

Die beiden Messerattacken in Unterensingen im Mai vergangenen Jahres hatten Entsetzen ausgelöst. Am Montag ist 32-Jähriger vor dem Landgericht Stuttgart für die Taten zu elf Jahren Gefängnis verurteilt worden.















Stuttgart/Unterensingen - Mit unbewegter Miene hörte sich der Angeklagte die Urteilsverkündung an. Eine Schwurgerichtskammer des Landgerichts Stuttgart hält ihn des versuchten Mordes und des versuchten Totschlags jeweils in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung für schuldig. Der 32-Jährige hatte am 21. Mai 2021 in Unterensingen den Vater seiner Lebensgefährtin und einen Passanten mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt. Die Schwurkammer verurteilte ihn dafür am Montag zu elf Jahren Haft. Die Staatsanwaltschaft hatte zwölf Jahre, die Verteidigung fünf Jahre Gefängnis gefordert.