Messerattacke in Wernau: Mann sticht in Arbeiterunterkunft auf 41-Jährigen ein

Am frühen Dienstagmorgen kam es in Wernau zu einem versuchten Tötungsdelikt.

In der Nacht zum Dienstag geraten in Wernau (Kreis Esslingen) zwei Männer in einer Arbeiterunterkunft in Streit. In der Folge sticht ein 49-Jähriger mit einem Messer auf seinen 41 Jahre alten Kontrahenten ein, die Polizei verhaftet den Verdächtigen.











In der Nacht zum Dienstag hat in Wernau (Kreis Esslingen) ein 49-Jähriger in Streit auf einen 41-Jährigen eingestochen. Wie die Polizei berichtet, standen offenbar beide Männer unter Alkoholeinfluss und waren kurz vor drei Uhr in einer Arbeiterunterkunft, in der beide wohnten, in Streit geraten.

Im Verlauf des Streits soll der 41-Jährige seinen Kontrahenten dann geschlagen haben. Daraufhin zückte der 49-Jährige den Angaben zufolge ein Messer und stach mehrmals auf den 41-Jährigen ein. Dieser wurde dadurch schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden.

Der Tatverdächtige verließ die Unterkunft, konnte aber kurze Zeit später am Bahnhof in Wernau angetroffen und festgenommen werden. Am Nachmittag wurde er in Untersuchungshaft genommen. Im Zuge der Festnahme stellte sich heraus, dass der 49-Jährige bereits wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz mit einem Haftbefehl gesucht wurde.