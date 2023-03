Frau sticht Mann nieder – Tatverdächtige in U-Haft

Messerattacke in Ulm

1 Die mutmaßliche Täterin fügte ihrem Lebensgefährten mit einem Messer schwere Verletzungen zu (Symbolbild). Foto: imago images/Gottfried Czepluch

In Ulm attackiert eine Frau mit einem Messer einen 49-Jährigen. Der Mann erleidet bei dem Angriff schwere Verletzungen. Nun sitzt die mutmaßliche Täterin in Untersuchungshaft.















Link kopiert

Nach dem Angriff auf einen 49-Jährigen in Ulm sitzt die mutmaßliche Täterin in Untersuchungshaft. Der 41-Jährigen werde versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag bekannt gaben.

Das Opfer und der mutmaßliche Täter kennen sich demnach seit vielen Jahren. Bei dem Opfer handele es sich wohl um den Lebensgefährten der Frau, hieß es zuvor von der Ulmer Staatsanwaltschaft bei ihrer Jahrespressekonferenz am Donnerstag.

Gesundheitszustand des Mannes stabil

Der Mann war nach Angaben der Polizei niedergestochen und schwer verletzt worden. Beamte hatten das Opfer nach Zeugenhinweisen stark blutend auf einer Straße gefunden. Der Gesundheitszustand des 49-Jährigen sei wieder stabil, es bestehe keine Lebensgefahr, hieß es in der Mitteilung. Die mutmaßliche Täterin war zunächst geflohen, konnte aber wenig später festgenommen werden. Das Motiv für die Tat war zunächst unklar.

Streitigkeiten zwischen den beiden Lebensgefährten seien in der Vergangenheit immer wieder gemeldet worden. Es bestehe der Verdacht, dass sie bei dem Angriff am Mittwoch unter Drogen- und Alkoholeinfluss standen.