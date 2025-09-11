Messerattacke in Kirchheim: Blutiges Ende einer Silvesterfeier: Prozess gegen 18-Jährigen beginnt
1
Am Neujahrsmorgen 2025 ist es auf dem Parkplatz vor einer Eventlokalität in Kirchheim zu einer blutigen Attacke gegen einen damals 22-Jährigen gekommen. Der junge Mann wurde lebensgefährlich verletzt. (Archivfoto) Foto: SDMG

Der Neujahrstag 2025 begann in Kirchheim mit einem Verbrechen: Ein 22-Jähriger wurde lebensgefährlich verletzt. Nun startet der Prozess gegen den Hauptverdächtigen.

Diese Silvesterparty hatte schlimmere Folgen als einen Kater. Der Besuch einer Feier zum Jahreswechsel hätte einen jungen Mann fast das Leben gekostet. Der zum Tatzeitpunkt 22-Jährige soll in Kirchheim von mehreren jungen Erwachsenen fast zu Tode geprügelt worden sein. Der Prozess gegen den 18-jährigen Hauptverdächtigen beginnt am Montag vor der Jugendstrafkammer des Landgerichts Stuttgart.

