Messerattacke am Bruchsaler Bahnhof: Polizei sucht Verdächtigen

Am Bahnhof in Bruchsal wird ein Mann mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Eine verdächtige Person ist auf der Flucht.











Ein Mann ist am Bahnhof in Bruchsal mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden. Eine verdächtige Person – ein junger Mann – ist auf der Flucht, wie ein Sprecher der Polizei am Montagabend sagte.

Zeitweise habe die Polizei ihn mit einem Hubschrauber gesucht. Nun überprüften die Einsatzkräfte verschiedene Adressen. Eine weitere Person sei vorläufig festgenommen worden. Inwieweit sie mit der Tat im Zusammenhang stehe, sei noch unklar.

Das Opfer sei schwer verletzt worden und befinde sich in einer Klinik. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt. Für die Öffentlichkeit bestehe momentan keine Gefahr, so der Sprecher.