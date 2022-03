Tragisches Unglück in Frankfurt Obdachloser nach Abladung in Sperrmüllwagen gestorben

In Frankfurt am Main ist ein Obdachloser gestorben, nachdem er zuvor mit Sperrmüll verwechselt worden war. Der 30-Jährige lag demnach im Bahnhofsviertel in der Moselstraße in eine Schaumstoffmatte gewickelt, als die Müllabfuhr kam.