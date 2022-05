1 Es wird zudem gegen weitere Jugendliche ermittelt. Foto: SDMG

Nach der Auseinandersetzung unter Jugendlichen, bei der am Sonntag, 9. April 2022 ein 16-Jähriger durch Messerstiche schwer verletzt worden war, ermitteln laut Polizeiangaben die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen den 15-jährigen Tatverdächtigen nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Zwischenzeitlich befindet er sich in Untersuchungshaft.

Wie bereits berichtet, war es am Abend des 9. April 2022 zwischen dem Beschuldigten und dem 16-Jährigen in der Nähe eines Einkaufsmarkts in der Albstraße zu einer Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf der 15-Jährige auf den anderen Jugendlichen mit einem Messer eingestochen haben soll. Schwer verletzt war der 16-Jährige in eine Klinik eingeliefert worden, aus der er zwischenzeitlich wieder entlassen werden konnte. Gegen den Verdächtigen war zunächst wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt worden.

Eine Verletzung war potenziell tödlich

Nach einem vorläufigen, rechtsmedizinischen Gutachten, wonach eine der Verletzungen geeignet gewesen sein soll, den Tod des 16-Jährigen herbeizuführen, ergab sich gegen den 15-Jährigen der dringende Verdacht des versuchten Totschlags. Nachdem die Staatsanwaltschaft Stuttgart einen entsprechenden Haftbefehl erwirkt hatte, wurde der 15-Jährige am vergangenen Mittwoch von den Ermittlern festgenommen und dem Haftrichter beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

Streit zwischen Jugendbanden

Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen die beiden Kontrahenten rivalisierenden Jugendgruppen angehören, worin auch die Hintergründe der Auseinandersetzung am 9. April 2022 liegen dürften. Zwischen den Gruppen soll es bereits zurückliegend zu Auseinandersetzungen und Straftaten gekommen sein. Hierzu waren bereits intensive Ermittlungen beim Polizeiposten Wendlingen im Gange, die später in einer Ermittlungskooperation mit der Kriminalpolizeidirektion Esslingen fortgeführt wurden.

Dem polizeibekannten, 16-jährigen Opfer vom 9. April werden in diesem Zusammenhang zwei Fälle der gefährlichen Körperverletzung vorgeworfen. So soll er am 30. März an einer Auseinandersetzung am Wendlinger Bahnhof beteiligt gewesen sein und einen 13-Jährigen mit einem Teleskopschlagstock attackiert haben, der nur durch Glück sein Ziel verfehlte. Außerdem soll er am 27. März in eine Auseinandersetzung im Wendlinger Stadtteil Oberboihingen verwickelt gewesen sein und eine Machete mit sich geführt haben.

Auch der 16-Jährige sitzt in U-Haft

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart erwirkte auch gegen ihn einen Untersuchungshaftbefehl. Der 16-Jährige wurde Freitag verhaftet und der Beschuldigte befindet sich nun in einer Jugendhaftanstalt.

Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich auch der Tatverdacht gegen einen weiteren, 16-jährigen Jugendlichen, der am 31. März in Köngen mit einem Teleskopschlagstock auf den Kopf des bereits tags zuvor am Wendlinger Bahnhof attackierten 13-Jährigen eingeschlagen haben soll. Gegen den Verdächtigen wird wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Auch er wurde am Freitag von der Polizei vorläufig festgenommen und kam auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart in Untersuchungshaft.

Gegen einen weiteren, 17-jährigen Jugendlichen, der als mutmaßlicher Beteiligter von Körperverletzungsdelikten in Betracht kommt, wurden ebenfalls Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen - auch zu möglichen weiteren Beteiligten - dauern an.