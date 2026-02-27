Messerangriff in Vaihingen: 24-Jähriger bei Streit schwer verletzt

1 Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Foto: dpa

Ein Streit in Vaihingen an der Enz (Landkreis Ludwigsburg) eskaliert: Ein 24-Jähriger wird schwer verletzt, ein 29-Jähriger festgenommen.











Ein 24-Jähriger ist in Vaihingen an der Enz bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Freitagnachmittag mit.

Der Mann wurde „mit zunächst lebensgefährlichen Verletzungen“ am Freitag vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Vorausgegangen war offenbar eine handgreifliche Auseinandersetzung, in die er verwickelt gewesen ist.

Der Streitgrund ist noch unklar

Der junge Mann war gegen 12.30 Uhr aus noch ungeklärten Gründen im Bereich der Spitalstraße in Vaihingen an der Enz mit einem 29-Jährigen in Streit geraten. Dabei verletzte der 29-jährige Tatverdächtige den 24-Jährigen mutmaßlich mit einem Messer schwer.

Auch der Tatverdächtige erlitt leichte Verletzungen, die kurzzeitig im Krankenhaus behandelt werden mussten. Er wurde vorläufig festgenommen.

Der 24-Jährige befindet sich derzeit außer Lebensgefahr. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen, die andauern.