Messerangriff in Ulm: Gruppe greift 19-Jährigen an und verletzt ihn mit Messer

1 Die Ulmer Polizei musste am Dienstagabend zum Parkhaus Deutschhaus ausrücken. (Symbolbild) Foto: imago/Wolfgang Maria Weber

In Ulm wird ein junger Mann am Dienstagabend von einer Gruppe angegriffen und mit einem Messer verletzt. Was über den Vorfall bekannt ist.











In Ulm ist es am Dienstagabend zu einem Messerangriff gekommen. Wie die Polizei berichtet, kam gegen 20.45 Uhr ein 19-Jähriger mit einer blutigen Schnittverletzung am Unterarm zur Informationsstelle im Parkhaus Deutschhaus, das sich in der Nähe des Hauptbahnhofes befindet.

Ein Mitarbeiter verständigte Rettungskräfte und Polizei. Nach Angaben des 19-Jährigen soll er durch mehrere Personen beim Deutschhaus angegriffen worden sein. Einer der Angreifer soll ihn dabei mit einem Messer verletzt haben. Mehrere Streifen fahndeten nach den Tätern. Diese blieben jedoch unentdeckt.

Rettungskräfte brachten den 19-Jährigen in eine Klinik. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Da der 19-Jährige sich gegenüber der Polizei offenbar unkooperativ verhielt, sind bislang keine weiteren Erkenntnisse zu den Tätern sowie den Hintergründen der Tat bekannt.