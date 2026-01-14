Messerangriff in Ulm: 25-jähriges Opfer schwebt in Lebensgefahr

4 Während das Opfer im Krankenhaus um sein Leben kämpft, werden am Tatort Spuren gesichert. Foto: dpa/Jason Tschepljakow

Zwei Menschen werden bei einem Messerangriff in einem Einkaufszentrum in Ulm verletzt. Die Polizei stoppt den mutmaßlichen Täter mit Schüssen. Ein Opfer schwebt in Lebensgefahr.











Bei einem Messerangriff in einem Einkaufszentrum in Ulm ist nach Polizeiangaben ein Mitarbeiter eines Elektronikmarktes lebensgefährlich verletzt worden. Der 25 Jahre alte Mann befinde sich in intensivmedizinischer Behandlung und sei in einem kritischen Zustand, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Ein 22 Jahre alter Mitarbeiter wurde laut Polizei bei dem Angriff leicht verletzt. Der 29 Jahre alte mutmaßliche Täter wurde nach dem Verlassen des Geschäfts durch Polizeischüsse verletzt. Er wurde den Angaben zufolge schwer verletzt und liegt ebenfalls auf einer Intensivstation.

Angreifer polizeibekannt

Das Motiv des Eritreers sei derzeit noch unklar. Der Mann sei bereits in der Vergangenheit wegen Gewaltdelikten aufgefallen und habe bis Dezember eine Haftstrafe verbüßt, teilten die Ermittler mit.