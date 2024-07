Messerangriff in Stuttgart: Unbekannter sticht 28-Jährigen in den Bauch – Polizei sucht Zeugen

1 In Stuttgart ist es am Samstag zu einem Messerangriff gekommen. Die Polizei sucht Zeugen. Foto: SDMG/SDMG / Schulz

In Stuttgart kommt es am Samstagabend zu einem Messerangriff. Eine Person wird verletzt. Die Polizei sucht die mutmaßlichen Täter – und hofft auf Zeugen.











In Stuttgart ist am späten Samstagabend ein 28 Jahre alter Mann durch Messerstiche verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am Samstag gegen 23.30 Uhr im Bereich Schelling-/Willi-Bleicher-Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann mit einem 29-Jährigen und zwei weiteren Begleitern unterwegs, als der 29-Jährige unvermittelt aus einer fünfköpfigen Gruppe heraus angegangen wurde. Ihm wurde ins Gesicht geschlagen, woraufhin er stürzte. Als der 28-Jährige helfen wollte, wurde er ebenfalls geschlagen und mit einem Messer in den Bauch gestochen. Anschließend flüchtete die mutmaßlichen Täter in Richtung Schellingstraße/Stadtgarten.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung wurden mehrere Personen kontrolliert, ein konkreter Tatverdacht ergab sich dabei nicht. Nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst und einen Notarzt wurde der Verletzte in ein Krankenhaus verbracht.

Polizei sucht Zeugen

Laut Angaben der Polizei besteht keine Lebensgefahr. Einer der mutmaßlichen Täter konnte von den Geschädigten wie folgt beschrieben werden: etwa 1,70 Meter groß, 25 bis 28 Jahre alt, breite, muskulöse Statur mit Bauchansatz, schwarze kurze Haare, Bartträger, dunkel gekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 11/89 90 57 78 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.