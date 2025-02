Messerangriff in Konstanz: Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

1 Die Polizei hat zwei Tatverdächtige festgenommen. (Symbolbild) Foto: imago/Deutzmann

Nach einem Messerangriff in einer Fußgängerzone in Konstanz mit drei Schwerverletzten haben Ermittler zwei Verdächtige festgenommen. Sie sollen für den Angriff verantwortlich sein.











Nach einem Messerangriff in einer Fußgängerzone in Konstanz mit drei Schwerverletzten haben Ermittler zwei Verdächtige festgenommen. Sie sollen für den Angriff verantwortlich sein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei Durchsuchungen am Mittwoch wurden der 24-Jährige und der 28-Jährige festgenommen. Der Ältere sitzt in Untersuchungshaft, der Jüngere leistete den Ermittlungen zufolge keinen Tatbeitrag bei den Messerstichen. Er kam anschließend wieder auf freien Fuß.

Die Attacke hatte sich in der Nacht zum Sonntag ereignet. Die drei Männer waren zu Fuß in Begleitung dreier Mädchen unterwegs. Zwei Männer traten an die Gruppe heran und beleidigten die Frauen. Bei einem anschließenden Streit wurden die jungen Männer mit mehreren Messerstichen verletzt. Alle drei wurden in ein Krankenhaus gebracht. Ein 19-Jähriger musste notoperiert werden.