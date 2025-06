Messerangriff in Esslingen: Streit am Bahnhofsvorplatz eskaliert – 24-Jähriger mit Messer verletzt

1 Die Polizei fahndete unmittelbar nach der Tat nach der Gruppe – bislang jedoch erfolglos. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa

Die Polizei fahndet nach einem Messerangriff am späten Mittwochabend in Esslingen nach einer fünfköpfigen Gruppe. Einer der Männer soll einen Bekannten mit einem Messer verletz haben.











Ein 24 Jahre alter Mann hat am späten Mittwochabend bei einem Streit am Bahnhofsplatz in Esslingen eine leichte Messerverletzung erlitten. Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen 23.45 Uhr am Bahnhofsvorplatz mit einem Bekannten in einen zunächst verbalen Streit geraten.

Der mutmaßliche Angreifer war in Begleitung von vier weiteren Personen. Zunächst kam es zu einem lautstarken Streit, dann soll der Bekannte den 24-Jährigen mit einem Messer am Arm verletzt haben. Dann flüchteten die fünf Männer in unbekannte Richtung.

Mehrere Streifenwagen suchten nach den flüchtigen Personen, bislang ohne Erfolg. Der verletzte Mann wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und dort behandelt.