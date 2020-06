5 In diesem Mehrfamilienhaus in Brühl ist es zu Streitereien zwischen einer Mutter und ihrem Sohn gekommen. Foto: SDMG

Laut Polizei hat es am Montagabend im Esslinger Stadtteil Brühl einen Angriff gegeben, bei dem ein 30-Jähriger in einer Wohnung zwei Polizisten angegriffen hat. Der Mann wurde festgenommen.

Esslingen - Die Kriminalpolizei Esslingen und die Staatsanwaltschaft Stuttgart ermitteln nach eigenen Angaben gegen einen 30-Jährigen, der am Montagabend im Esslinger Stadtteil Brühl seine Mutter und zwei Polizeibeamte mit einem Messer attackiert hat. Die Polizeibeamten erlitten bei dem Angriff Schnitt- und Stichverletzungen. Die Mutter hatte laut Polizei um 18.20 Uhr die Polizei alarmiert, da sie mit ihrem Sohn, der zu Besuch war, Streit hatte und dieser die Wohnung nicht verlassen wollte.

Als die Beamten zur Wohnung kamen, hat sich der 30-Jährige in einem Zimmer verbarrikadiert. Zwei der insgesamt vier Polizeibeamten öffneten daraufhin die Tür. Der nach Angaben der Polizei alkoholisierte Mann stach mit einem Messer auf die Beamten ein. Ein 50-jähriger Polizist erlitt dabei Schnittwunden am Arm und an der Schulter und musste zur ambulanten Behandlung in die Klinik. Sein 28-jähriger Kollege erlitt Prellungen und wurde ebenfalls behandelt. Da es in der Wohnung sehr eng war, konnten die Beamten den Mann überwältigen. Der 30-Jährige war bereits polizeibekannt und wurde festgenommen. Er soll im Laufe des Dienstags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt werden.