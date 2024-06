Messerangriff in der Fanzone Stuttgart: Polizei erhält zahlreiche Hinweise

6 In der Fanzone sticht am Mittwoch ein Mann mit einem Messer zu. Foto: red/ceb

Auch zwei Tage nach der Tat ist noch nicht zu erfahren, warum ein 25-Jähriger mitten in der Fanzone drei Menschen mit einem Messer verletzte. Zeugen werden weiterhin gesucht.











Noch ist unklar, warum ein 25 Jahre alter Mann am Mittwochabend in der Fanzone auf umstehende Menschen eingestochen hat. Der Tatverdächtige, ein Syrer, kam am Donnerstag in Untersuchungshaft. Die Polizei hat ein Hinweisportal geschaltet, das auch genutzt werde, sagt eine Sprecherin der Polizei. Zeuginnen und Zeugen würden sich dort melden – in welcher Anzahl, das verraten die Ermittelnden aber nicht. Foto- oder Videoaufnahmen aus der Fanzone seien aber noch nicht viele vorhanden.

Der Tatverdächtige soll kurz vor Ende der zweiten Halbzeit beim Public Viewing des Gruppenspiels Türkei gegen Tschechien auf dem Schlossplatz in den Reihen vor der hinteren Leinwand in der Menge zugestochen haben. Er verletzte zwei Männer schwer, bei einem musste man in der Nacht sogar um sein Leben bangen. Ein dritter Mann sei leicht verletzt worden.

Die Polizei führt noch Ermittlungen zum Tatmotiv

Über das Motiv ist noch nichts bekannt. Die Opfer waren zwei Männer mit türkischer Staatsangehörigkeit und einer mit deutscher. Ob das eine Rolle spielt, ist ebenso Gegenstand der Ermittlungen wie die Frage, ob sie sich vor der Tat überhaupt kannten oder begegnet sind, oder ob sie in der Fanzone aufgrund irgendeines Konfliktes aneinandergerieten.

Die Polizei hat zur Klärung der Tat die Ermittlungsgruppe „Knife“ (englisch für Messer) gegründet. Hinweise zur Tat, auch Fotos und Videos, die man am Mittwochabend in der Fanzone gemacht hat, kann man unter https://bw.hinweisportal.de einreichen.