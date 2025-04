Messerangriff: Festnahme nach Messerattacke auf Rollstuhlfahrerin

1 Dank Fotos aus einer Überwachungskamera konnte der mutmaßliche Täter nun festgenommen werden. (Archivbild) Foto: René Schröder/News5/dpa

Vor fast zwei Wochen hat ein Mann bei einer Messerattacke an einer Bushaltestelle in Hamburg-Billstedt zwei Menschen verletzt, darunter eine Rollstuhlfahrerin. Nun hat die Polizei eine gute Nachricht.











Hamburg - Fast zwei Wochen nach einer Messerattacke auf eine Rollstuhlfahrerin an einer Bushaltestelle in Hamburg-Billstedt hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Der 33 Jahre alte Mann sei in seiner Wohnung unweit des Tatortes festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Hinweise auf den Mann hatten die Ermittler dank einer öffentlichen Fahndung nach dem zunächst unbekannten Täter erhalten. Dabei hatte die Polizei auch ein Foto des Tatverdächtigen aus einer Überwachungskamera veröffentlicht.

Dem nun festgenommenen Syrer wird vorgeworfen, am Abend des 12. April eine 30 Jahre alte Rollstuhlfahrerin und einen 60-Jährigen mit einem Messer angegriffen und verletzt zu haben. Dem vorangegangen war eine Busfahrt, bei der er zunächst andere Fahrgäste anhustete. Die Busfahrerin hatte ihn Polizeiangaben zufolge deshalb an einer Haltestelle zum Verlassen des Fahrzeugs aufgefordert. Als er sich weigerte, halfen zwei andere Fahrgäste nach. Dabei sei es zu ersten Handgreiflichkeiten gekommen.

Vor dem Bus habe der Mann die beiden Fahrgäste, die vor ihm ausgestiegen waren, angegriffen. Dann war der Täter geflüchtet. Der nun festgenommene Syrer ist den Angaben zufolge bereits polizeibekannt.