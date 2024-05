Messerangriff auf Islam-Kritiker in Mannheim: Michael Stürzenberger – Anti-Islam-Aktivist und einst Pegida-Anhänger

Messerangriff auf Islam-Kritiker in Mannheim

1 Michael Stürzenberger, hier im April 2022 bei einer Veranstaltung in München. Foto: IMAGO/ZUMA Wire/IMAGO/Sachelle Babbar

Michael Stürzenberger, der am Freitag bei einem Messerangriff in Mannheim verletzt wurde, ist kein Unbekannter. Einst als Journalist tätig, radikalisierte sich der Anti-Islam-Aktivist zunehmend. Mehrmals stand er bereits vor Gericht.











Link kopiert

Mitten in der Mannheimer Innenstadt hat ein Mann am Freitag mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen. Gegolten haben soll der Angriff dem Aktivisten und Islam-Kritiker Michael Stürzenberger, der aus München stammt und in der Isar-Metropole eine bekannte Person ist.