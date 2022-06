7 Nach der Bluttat an einer Esslinger Schule konnte am Freitag ein Tatverdächtiger gefasst werden. Foto: Roberto Bulgrin/bulgrin

Nach einer Messerattacke an der Esslinger Katharinenschule hat sich am späten Freitagabend in Stuttgart ein 24-Jähriger der Polizei gestellt. Am Samstag wird entschieden, ob der Mann in Untersuchungshaft genommen wird.















Nachdem am Freitag eine 61-jährige Frau und ein siebenjähriges Mädchen in Esslingen mit einem Messer verletzt wurden, stellte sich am Abend ein 24-Jähriger der Polizei. Bei dem Mann handle es sich „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ um den Täter, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei gemeinsam mit.

Zum Tatmotiv oder einer potenziellen Verbindung zwischen Täter und den Verletzten gab es zunächst keine neuen Erkenntnisse. Die Polizei sagte unserer Zeitung am Samstagmorgen auf Nachfrage: „Die Ermittlungen laufen weiter auf Hochtouren. Im Laufe des Tages wird zudem die Entscheidung über eine mögliche Untersuchungshaft für den Tatverdächtigen folgen.“